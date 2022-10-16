Шесть священников из епархии Екатеринбурга отправились на территорию СВО

Священнослужители поехали на территорию СВО добровольно. Они не дожидались начала частичной мобилизации, а отправились на Украину ещё летом. Протоиерей и настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло рассказал Е1, что не знает, приходят ли священникам повестки.
Представитель духовенства сообщил, что добровольцы не собираются брать в руки оружие — у них «своя работа» по специальности, в качестве священнослужителей.
Комментируя необходимость получения повестки, Максим Миняйло отметил, что в Центральном военном округе есть собственные священники, которые несут службу «на постоянной основе».