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Шесть священников из епархии Екатеринбурга отправились на территорию СВО

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
Группа священников из Екатеринбургской епархии в составе шести человек отправилась на территорию специальной военной операции на Украине.

Священнослужители поехали на территорию СВО добровольно. Они не дожидались начала частичной мобилизации, а отправились на Украину ещё летом. Протоиерей и настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло рассказал Е1, что не знает, приходят ли священникам повестки.

Представитель духовенства сообщил, что добровольцы не собираются брать в руки оружие — у них «своя работа» по специальности, в качестве священнослужителей.

Комментируя необходимость получения повестки, Максим Миняйло отметил, что в Центральном военном округе есть собственные священники, которые несут службу «на постоянной основе».

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#Общество#Екатеринбург#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Священник#Добровольцы#Анна Варнакина
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