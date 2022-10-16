Шесть священников из епархии Екатеринбурга отправились на территорию СВО

Священнослужители поехали на территорию СВО добровольно. Они не дожидались начала частичной мобилизации, а отправились на Украину ещё летом. Протоиерей и настоятель Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло рассказал Е1, что не знает, приходят ли священникам повестки.