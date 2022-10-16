Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем Тагиле

В пожаре, который случился утром 15 октября примерно в 06:20 по местному времени в гараже Нижнего Тагила, погибла женщина. Информацию подтвердили в СК.

Сообщение о пожаре поступило накануне, рано утром. В процессе тушения огня обнаружили тело женщины. Проверка проводится Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СКР Свердловской области. Проведён осмотр, опросы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, — рассказал TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее жители Нижнего Тагила рассказывали, что погибших было двое. Информация не подтвердилась. Установлено, что в этом гараже находилась плитка, на которой готовилась пища, предположительно, в районе неё и был очаг пожара. Полицейские предварительно установили личность погибшей женщины это местная жительница, 1974 г. р., — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, что пламя полыхало на площади в 12 квадратных метров. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС и три машины спецтехники. В Нижнем Тагиле 13 пожарных тушили ВАЗ в гараже Узнать подробнее