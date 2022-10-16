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Житель Екатеринбурга привязал сани к авто и прокатился по городу

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Молодой человек привязал сани к автомобилю и ехал так по дороге. Рядом бежала собака. Необычную картину засняли накануне, 15 октября, на Химмаше в Екатеринбурге.
В ГИБДД сообщили, что по данному факту проводится проверка, — пишет группа «Инцидент Екатеринбург».

Жители Екатеринбурга разделились во мнениях: кто-то ругал молодых людей за выходку, кто-то говорил о том, что в молодости совершать подобные действия — нормальная практика, другие переживали за пса. Комментаторов объединило одно: никто не понимал, зачем таким образом подвергать свою жизнь опасности.

Ранее в Сухом Логе ребёнок ради забавы перебегал дорогу прямо перед машинами. Поступок мальчик совершил для того, чтобы попасть на видеозапись. Его снимали две девочки, стоящие на обочине.

Мальчик из Сухого Лога перебегал дорогу перед машинами ради видео
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Дорога#Хулиганство#ГИБДД
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