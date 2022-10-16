Житель Екатеринбурга привязал сани к авто и прокатился по городу

В ГИБДД сообщили, что по данному факту проводится проверка, — пишет группа «Инцидент Екатеринбург».
Жители Екатеринбурга разделились во мнениях: кто-то ругал молодых людей за выходку, кто-то говорил о том, что в молодости совершать подобные действия — нормальная практика, другие переживали за пса. Комментаторов объединило одно: никто не понимал, зачем таким образом подвергать свою жизнь опасности.
Ранее в Сухом Логе ребёнок ради забавы перебегал дорогу прямо перед машинами. Поступок мальчик совершил для того, чтобы попасть на видеозапись. Его снимали две девочки, стоящие на обочине.