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13-летнего мальчика ночью сбил поезд под Екатеринбургом

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
Поезд под Екатеринбургом насмерть сбил 13-летнего подростка. Трагедия случилась ночью на станции Северка.

ЧП произошло примерно в час ночи в выходные, с 15 на 16 октября. В образовательном учреждении, в котором обучался школьник, сообщили, что мальчик пошел провожать друга, который был у него в гостях. Вместе с ними шли и их родители, пишет Е1.

По словам знакомых погибшего, семьи переходили через железнодорожные пути, которые регулируются светофором, и сигнал был красным. Сперва они пропустили один поезд, а затем пошли. А там ехал еще один – во встречном направлении.

Ситуация совершенно нелепая была. Переезд был закрыт, зачем они пошли — непонятно, - рассказали люди из близкого круга погибшего.

СУ СК проводит проверку. Следователи выясняют, из-за чего случилась трагедия, а также ее подробности.

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