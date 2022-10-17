13-летнего мальчика ночью сбил поезд под Екатеринбургом

ЧП произошло примерно в час ночи в выходные, с 15 на 16 октября. В образовательном учреждении, в котором обучался школьник, сообщили, что мальчик пошел провожать друга, который был у него в гостях. Вместе с ними шли и их родители, пишет Е1.