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15 тысяч цветов незаконно пытался провезти в Екатеринбург местный бизнесмен

Сегодня, 11:04
Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ
Сотрудники таможни Екатеринбурга пресекли попытку ввоза незадекларированной партии цветов.

Цветы родом из Голландии и Эквадора они не пустили на территорию Екатеринбурга. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью УТУ.

Попытку ввоза растений совершил бизнесмен из Екатеринбурга. Он привез в грузовике из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов. Однако в официальных документах он задекларировал лишь часть цветов, поэтому у таможенников появились вопросы.

При проверке они выявили около 15 тысяч единиц свежих цветов, которые ввозились незаконно. Это, в свою очередь, повлекло неуплату положенных платежей в Федеральный бюджет.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Проводится экспертиза и расследование. Размер штрафа определяется.

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