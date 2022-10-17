15 тысяч цветов незаконно пытался провезти в Екатеринбург местный бизнесмен

Попытку ввоза растений совершил бизнесмен из Екатеринбурга. Он привез в грузовике из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов. Однако в официальных документах он задекларировал лишь часть цветов, поэтому у таможенников появились вопросы.