15 тысяч цветов незаконно пытался провезти в Екатеринбург местный бизнесмен

Цветы родом из Голландии и Эквадора они не пустили на территорию Екатеринбурга. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью УТУ.
Попытку ввоза растений совершил бизнесмен из Екатеринбурга. Он привез в грузовике из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов. Однако в официальных документах он задекларировал лишь часть цветов, поэтому у таможенников появились вопросы.
При проверке они выявили около 15 тысяч единиц свежих цветов, которые ввозились незаконно. Это, в свою очередь, повлекло неуплату положенных платежей в Федеральный бюджет.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Проводится экспертиза и расследование. Размер штрафа определяется.