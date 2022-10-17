37-летний доброволец из Свердловской области погиб во время СВО на Украине

С военным простились в Екатеринбурге. Мужчина родился на станции Таватуй, а последнее время жил в Екатеринбурге, пишет издание Е1.
По данным близкого круга погибшего, на спецоперацию он уходил добровольцем. Ушел служить он еще до объявления частичной мобилизации.
По словам знакомой погибшего Анастасии, Александр был отличным человеком, всегда приходил на помощь, а также был очень веселым.
Похороны состоялись 15 октября в Екатеринбурге. В Таватуе прощания не было.
Отмечается, что это уже четвертый погибший на спецоперации мужчина из Невьянского района.