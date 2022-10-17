TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

37-летний доброволец из Свердловской области погиб во время СВО на Украине

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Доброволец из Свердловской области Александр Юдин погиб на спецоперации на Украине. Мужчине было 37 лет.

С военным простились в Екатеринбурге. Мужчина родился на станции Таватуй, а последнее время жил в Екатеринбурге, пишет издание Е1.

По данным близкого круга погибшего, на спецоперацию он уходил добровольцем. Ушел служить он еще до объявления частичной мобилизации.

По словам знакомой погибшего Анастасии, Александр был отличным человеком, всегда приходил на помощь, а также был очень веселым.

Похороны состоялись 15 октября в Екатеринбурге. В Таватуе прощания не было.

Отмечается, что это уже четвертый погибший на спецоперации мужчина из Невьянского района.

Читайте также:
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под БериславомЖитель Краснотурьинска погиб в ходе спецоперации на УкраинеВ боях под Херсоном погиб житель Свердловской области
#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Погиб#Доброволец#Спецоперация
Подпишитесь
Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Сегодня, 11:44
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:12
Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей
14 октября, 17:18
У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»
Сегодня, 13:52
В Екатеринбурге соседка выстрелила женщине в лицо из-за конфликта домашних питомцев
15 октября, 15:57