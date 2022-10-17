Ассенизаторов обвиняют в незаконном сливе фекалий и драках с жителями Шабры

Когда семья попыталась остановить операторов очистных работ, хозяйка ассенизатора устроила драку. После потасовки мужчина и женщина добрались до больницы, однако доказательств незаконного слива у них уже не было: со слов жительницы Свердловской области, владелица бизнеса по уборке отходов удаляла фото и видео с телефонов семейной пары после избиения, пишет Е1.