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Ассенизаторов обвиняют в незаконном сливе фекалий и драках с жителями Шабры

Сегодня, 03:43
Фото: TagilCity.ru

Ассенизаторы подрались с жителями посёлка в Свердловской области

Люди пожаловались на ассенизаторов, которые, якобы, могут сливать фекалии без разрешения «Водоканала». Жители посёлка Шабры из-под Екатеринбурга пытаются остановить тех, чью деятельность считают незаконной, но получаются только драки.

Около месяца семейная пара наблюдала за тем, как коммунальщики сливают нечистоты в канализацию. Свердловчанка считает, что люди занимаются незаконной предпринимательской деятельность.

Когда семья попыталась остановить операторов очистных работ, хозяйка ассенизатора устроила драку. После потасовки мужчина и женщина добрались до больницы, однако доказательств незаконного слива у них уже не было: со слов жительницы Свердловской области, владелица бизнеса по уборке отходов удаляла фото и видео с телефонов семейной пары после избиения, пишет Е1.

Небезразличные люди написали заявление в прокуратуру и «Водоканал», однако действия со стороны ведомств к результату не привели.

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#Происшествия#Екатеринбург#Ассенизатор#Драка#Конфликт#Незаконная деятельность#Анна Варнакина
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