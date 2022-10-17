Детей мобилизованных из Свердловской области обеспечат бесплатным горячим питанием

Проект об этом разработали в региональном заксобрании, его планируют принять до конца октября. Рассматривать законопроект планируют 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Известно, что бесплатно ребенку будет полагаться горячее блюдо (завтрак или обед). Также студентов, которые учатся по программам профессиональной подготовки рабочих и служащих, обеспечат одеждой и обувью, либо выплатят им компенсацию.
Поддержка будет работать в период с 1 ноября 2022 года до 1 июля 2023 года. На эти цели потратят 44,8 млн рублей.
Напомним, ранее аналогичная мера поддержки вводилась для детей граждан, решивших участвовать в СВО до объявления частичной мобилизации.