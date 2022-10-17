Поисковые запросы о бомбоубежищах сегодня практически бьют все рекорды. Оно и понятно, политическая обстановка в стране и в мире накалилась до предела. Политологи и военные эксперты вовсю рассуждают о вероятности начала Третьей мировой войны и применения ядерного оружия.
В таких условиях россияне хотят быть уверены, что рядом есть надежные убежища, способные защитить и от ударов, и от всепроникающей радиации. Тагильчане тоже не исключение. Вопросы о наличии бомбоубежищ в городе поступают в редакции местных газет. И вот что удалось выяснить тагильским журналистам.
Убежища делятся на виды и категории в зависимости от назначения, типа постройки, вместимости и по ряду других факторов. По типу назначения убежища могут быть:
В зависимости от типа постройки бомбоубежища бывают встроенными или отдельно стоящими. На сегодняшний день особенно распространены встроенные убежища, которые располагаются в подвальных помещениях крупных предприятий и учреждений (заводов, фабрик, университетов, школ, административных зданий и пр.). Отдельно стоящие убежища встречаются редко — иногда в парках или возле крупных сооружений можно встретить углубления в земле, заваренные железной дверью. Как правило, они были построены в послевоенное время как защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО).
Также бывают убежища малые, средние и большие, в зависимости от того, сколько человек они готовы принять — от 150 до тысячи или двух.
Сегодня признанным во всем мире спасением от ядерного взрыва является подземный бункер. Ядерное оружие со времен Второй мировой войны существенно модифицировано и усовершенствовано, поэтому укрыться в обычных бомбоубежищах уже вряд ли возможно.
Бункер же находится глубоко под землей, имеет толстые армированные бетонные стены, обшитые броней. Такое убежище не только выдержит взрывную волну, образующуюся при ударе, но и позволит определенному количеству людей провести внутри достаточно продолжительное время, необходимое для существенного снижения радиационного фона.
В наше мирное время защитные сооружения гражданской обороны, или просто убежища, не используются по своему прямому назначению. Некоторые объекты могут быть использованы как хранилища или складские помещения, но даже в этом случае периодически они проверяются на предмет необходимости ремонта или устранения неисправностей в системе вентиляции, противопожарной и канализационных системах.
В случае военного положения ЗС ГО должны быть приведены в полную готовность за 6 часов, в мирное время — за 12 часов. Это значит, что все инженерные системы, сети и коммуникации должны работать бесперебойно. Главное — это вентиляция и системы очистки воздуха посредством специальных фильтров, канализация (в убежище предусмотрены санузлы), отопление (в убежище должно быть тепло и сухо), электричество (щиты, проводка, трансформаторы должны быть в полном порядке) и пр.
В бомбоубежище обязательно предусмотрен запас воды в огромных резервуарах на сто и более литров. Пробы воды берутся на исследование каждые полгода, чтобы не допустить заражения кишечной палочкой и другими инфекциями. Также специалисты берут на пробы и воздух — проверить на наличие отравляющих веществ.
Периодически в бомбоубежище обновляется и пополняется запас медикаментов, в ряде убежищ хранятся противогазы и защитные костюмы.
Любые подземные помещения — подвалы, тоннели, путепроводы, переходы, паркинги — могут быть использованы в качестве укрытия в экстренной ситуации. Переждать удар можно в промышленной зоне, в одном из корпусов заводов и фабрик, на складах, в овощехранилищах, в старинных каменных зданиях с толстыми прочными стенами.
Такие советы дают специалисты на случай, если экстренная ситуация застигла врасплох, у вас нет карты бомбоубежищ в своем городе и вы не знаете, где расположены ЗС ГО, предназначенные для целей укрытия населения.
В Свердловской области, по сведениям МЧС, имеется около 3500 ЗС ГО, то есть бомбоубежищ, как их привыкли называть в народе. Из них около тысячи приходится на Екатеринбург — столицу региона, остальное количество разбросано по другим городам области.
В частности, в Нижнем Тагиле насчитывается 341 убежище. Об этом рассказал начальник отдела мэрии по гражданской защите населения Андрей Мишин. На карте города они не обозначены, поэтому местонахождение убежищ тагильцам придется узнавать самостоятельно.
Также Мишин подчеркнул, что наиболее крупные и оснащенные ЗС ГО предназначены для сотрудников крупных отраслевых градообразующих предприятий, административных учреждений, стратегических объектов и пр. Для гражданского населения предназначены так называемые укрытия — подвальные помещения, паркинги, хранилища и пр. Убежища функционируют во всех районах Нижнего Тагила, за исключением Гальянки.
О том, что гражданам грозит опасность и необходимо немедленно укрыться в безопасном месте, призвана сообщить воздушная тревога. Вот что рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев.
«При получении сигнала „Внимание всем!“ нужно включить СМИ, с помощью которых и будет доведена информация о порядке действий. Этот единый сигнал действует с 2020 года. Раньше на разные ситуации звучали разные сигналы. Так вот, СМИ скажут — воздушная тревога это, химия, радиация или угроза катастрофического затопления. Например, объявлена воздушная тревога. Что люди делают? Берут документы и спускаются в заглубленные помещения, чтобы переждать удар», — говорит Галиев.
Также представитель МЧС отметил, что для того, чтобы найти убежище рядом со своим домом, необходимо обращаться в администрацию своего района, они располагают ключами от всех укрытий.
«Это не секретная информация. Надо просто написать: „Я живу по такому-то адресу, где мне укрыться в случае ЧС?“ И вам должны ответить в соответствии с планом гражданской обороны, который есть в каждом муниципальном образовании», — подчеркнул Евгений Галиев.
Обдумывая план спасения в экстренной ситуации, не забудьте о тревожном чемоданчике, который необходимо взять с собой в убежище. Там, помимо денег и документов, должны быть теплые вещи, запас воды, сухой паек, смена белья, списки, фонарик, нож, металлическая кружка и другие предметы первой необходимости.