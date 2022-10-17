В случае военного положения ЗС ГО должны быть приведены в полную готовность за 6 часов, в мирное время — за 12 часов. Это значит, что все инженерные системы, сети и коммуникации должны работать бесперебойно. Главное — это вентиляция и системы очистки воздуха посредством специальных фильтров, канализация (в убежище предусмотрены санузлы), отопление (в убежище должно быть тепло и сухо), электричество (щиты, проводка, трансформаторы должны быть в полном порядке) и пр.