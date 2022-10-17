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Грабители вынесли мебель на 17 тысяч рублей из садового домика под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:24
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Неизвестные злоумышленники вынесли из садового домика под Нижним Тагилом мебель на 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ по факту кражи имущества. Полицейские устанавливают личности грабителей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское», которое занимается расследованием дела.

В полицию обратился хозяин домика в садовом товариществе «Луч». Он рассказал, что у него обокрали баню и чердак. Пропал бензоинструмент, предметы домашней утвари и мебели.

На участке находится камера видеонаблюдения. Она зафиксировала, как четыре злоумышленника врываются на чужую территорию. Всех тех, кто узнает злоумышленников, просят сообщить по телефону (3435)97-63-02.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Кража#Грабеж#Садовый домик#Дача#Мебель
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