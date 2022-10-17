Кавказцы с библейскими именами оставили жительницу Екатеринбурга без 16 тысяч рублей

Мужчины предложили девушке сесть в машину, когда та стояла на пешеходном переходе и дожидалась зелёного сигнала светофора. О причинах своего поступка Анна не догадывается: говорит, что раньше так не делала.
После того, как жительница Екатеринбурга оказалась в белом Hyundai без номеров, «братья» рассказали ей историю: якобы нужны деньги на бензин, дозвониться до родственников они не могут, семья за границей и так далее. По итогу девушка доверилась парням и перевела им 12 тысяч рублей, а также дала свой номер телефона.
Взять расписку о том, что деньги будут возвращены, Анна не смогла: парни предложили свои беспроводные наушники в качестве гаранта.
На следующий день Давид позвонил екатеринбурженке и попросил ещё четыре тысячи — девушка перевела. Сомнения закрались в голову жертвы после того, как та стала искать номер телефона парней в интернете: оказалось, что он свердловский, следовательно и сами мужчины — вовсе не иностранцы.
Девушка уже не надеется вернуть свои деньги, но хочет предупредить о двух мужчинах, которые «заговорили ей зубы»: о худощавом молодом человеке с кавказским носом и соответствующей внешностью, а также о полном парне южного внешнего вида, сообщает Е1.