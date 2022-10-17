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Кавказцы с библейскими именами оставили жительницу Екатеринбурга без 16 тысяч рублей

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI

Екатеринбурженка села в машину к братьям и потеряла 16 тысяч рублей

Девушка села в машину к «братьям» Давиду и Моисею на улице Стрелочников, 2 в Екатеринбурге, перевела им деньги в долг и осталась без 16 тысяч рублей.

Мужчины предложили девушке сесть в машину, когда та стояла на пешеходном переходе и дожидалась зелёного сигнала светофора. О причинах своего поступка Анна не догадывается: говорит, что раньше так не делала.

После того, как жительница Екатеринбурга оказалась в белом Hyundai без номеров, «братья» рассказали ей историю: якобы нужны деньги на бензин, дозвониться до родственников они не могут, семья за границей и так далее. По итогу девушка доверилась парням и перевела им 12 тысяч рублей, а также дала свой номер телефона.

Взять расписку о том, что деньги будут возвращены, Анна не смогла: парни предложили свои беспроводные наушники в качестве гаранта.

На следующий день Давид позвонил екатеринбурженке и попросил ещё четыре тысячи — девушка перевела. Сомнения закрались в голову жертвы после того, как та стала искать номер телефона парней в интернете: оказалось, что он свердловский, следовательно и сами мужчины — вовсе не иностранцы.

Девушка уже не надеется вернуть свои деньги, но хочет предупредить о двух мужчинах, которые «заговорили ей зубы»: о худощавом молодом человеке с кавказским носом и соответствующей внешностью, а также о полном парне южного внешнего вида, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Мошенники#Обман#Деньги
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