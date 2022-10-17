Кавказцы с библейскими именами оставили жительницу Екатеринбурга без 16 тысяч рублей

После того, как жительница Екатеринбурга оказалась в белом Hyundai без номеров, «братья» рассказали ей историю: якобы нужны деньги на бензин, дозвониться до родственников они не могут, семья за границей и так далее. По итогу девушка доверилась парням и перевела им 12 тысяч рублей, а также дала свой номер телефона.