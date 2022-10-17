Мост через Тагильский пруд готовят к передаче в муниципалитет

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с гендиректором ООО «АльмакорГруп» Алексеем Афонским, сообщает пресс-служба администрации города. Руководители обсудили вопросы, связанные с финальным этапом реализации проекта по строительству моста и транспортной инфраструктуры.
Напомним, что движение по мосту открыли в дни празднования 300-летнего юбилея города в августе. По словам Алексея Афонского, посетив Нижний Тагил, ему было интересно увидеть, как выглядит мост спустя несколько месяцев после открытия.
Вижу, что трафик приличный по вновь построенной дороге и мосту, и сам лично убедился, проехав по нему, насколько удобно теперь попадать с одной стороны пруда на другую, - сказал Алексей Афонский.
Также он отметил, что, когда мост был в начальной стадии строительства, объезд его занимал около 40 минут. Сейчас же весь путь по мосту можно проделать максимум за пять минут.
Осталось выполнить, по сути, благоустройство и пуско-наладку сетей. Рассчитываю, что в ближайшее время мы все работы завершим, приступим к передаче объекта на баланс города, - добавил Афонский.
Отмечается, что финансирование строительства моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры осуществляется в рамках соглашения между властями региона, администрацией города и компанией ЕВРАЗ.