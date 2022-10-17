Мужчина угрожал убийством супруге в день свадьбы и сжёг её дом в Свердловской области

Следствие установило, что 24 октября 2020 года по улице Ленина в деревне Часовая Каменского ГО обвиняемый сжал шею супруги руками, начал душить и угрожать убийством. Примечательно, что в этот же день молодожены скрепили союз узами брака.
После произошедшего молодой муж не оставил женщину в покое: он преследовал её, давил морально-психологически и снова угрожал — на этот раз сожжением дома. Свердловчанка не могла обратиться ни в полицию, ни в больницу.
Когда женщина заявила подсудимому о своём желании подать на развод, мужчина вспылил и поджёг дом бывшей супруги. В огне сгорело всё имущество пострадавшей и её совершеннолетнего сына.
Поджигателя обвинили по двум статьям Уголовного кодекса России. Суд Каменского района назначил экс-жениху 2 года и 7 месяцев принудительных работ с отчислением в госказну 15% дохода. Подсудимый отказался признавать вину, сообщает прокуратура Свердловской области.