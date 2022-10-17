Отправки мобилизованных возобновились в Екатеринбурге

Мобилизованные рассказали, что их отправляют в Елань. Срок пребывания в гарнизоне им неизвестен. Первыми в дорогу отправились семь офицеров-артиллеристов и три других резервиста. Военнослужащие сообщили Ура.ру, что отправки ждали с первых дней октября.