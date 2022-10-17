Отправки мобилизованных возобновились в Екатеринбурге

Транспорт для пассажирских перевозок с призванными по частичной мобилизации мужчинами отъехал от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. Автобусы и дальше продолжат отвозить мобилизованных на места боевого слаживания.
Мобилизованные рассказали, что их отправляют в Елань. Срок пребывания в гарнизоне им неизвестен. Первыми в дорогу отправились семь офицеров-артиллеристов и три других резервиста. Военнослужащие сообщили Ура.ру, что отправки ждали с первых дней октября.
По версии СМИ, следующий автобус отправится в места подготовки уже завтра, 18 октября.