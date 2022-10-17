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Отправки мобилизованных возобновились в Екатеринбурге

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Попавших под частичную мобилизацию мужчин снова отправляют из военкоматов Екатеринбурга. Первые с конца сентября автобусы с мобилизованными свердловчанами отправились в путь сегодня, 17 октября.

Транспорт для пассажирских перевозок с призванными по частичной мобилизации мужчинами отъехал от комиссариатов Ленинского и Орджоникидзевского районов. Автобусы и дальше продолжат отвозить мобилизованных на места боевого слаживания.

Мобилизованные рассказали, что их отправляют в Елань. Срок пребывания в гарнизоне им неизвестен. Первыми в дорогу отправились семь офицеров-артиллеристов и три других резервиста. Военнослужащие сообщили Ура.ру, что отправки ждали с первых дней октября.

По версии СМИ, следующий автобус отправится в места подготовки уже завтра, 18 октября.

Отправки мобилизованных приостановили в Свердловской области
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#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация#Екатеринбург#Общество#Частичная мобилизация в России#Анна Варнакина
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