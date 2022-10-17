Под угрозой натравить собаку у жителя Екатеринбурга отобрали телефон

Выяснилось, что крупного пса один из хулиганов подобрал на улице ещё до инцидента. Под угрозами потерпевший отдал мобильный телефон, а затем обратился к сотрудникам Росгвардии. Служащие федерального органа исполнительной власти предложили проследовать с ними по маршруту патрулирования. В результате злоумышленников нашли в одном из дворов Екатеринбурга.