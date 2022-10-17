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Под угрозой натравить собаку у жителя Екатеринбурга отобрали телефон

Сегодня, 03:18
Фото: 1MI
Пьяные мужчины подошли к жителю Екатеринбурга 12 октября около 15:00 по улице Полежаевой, один стал угрожать собакой и требовал отдать телефон.

Выяснилось, что крупного пса один из хулиганов подобрал на улице ещё до инцидента. Под угрозами потерпевший отдал мобильный телефон, а затем обратился к сотрудникам Росгвардии. Служащие федерального органа исполнительной власти предложили проследовать с ними по маршруту патрулирования. В результате злоумышленников нашли в одном из дворов Екатеринбурга.

Под подозрение попал 29-летний местный житель. И его самого, и 36-летнего товарища задержали. Более молодой екатеринбуржец ранее уже был задержан за подобное правонарушение. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подозреваемому, на которого указал потерпевший, грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу и пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

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