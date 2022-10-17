Погубивший 5-летнюю дочь мужчина осужден в Первоуральске

Следствие установило, что 3 июля 2021 года Худышкин на протяжении более чем двух часов находился за рулём Fiat Ducato с малолетним ребёнком на коленях. Позднее, на дороге вблизи озера «Глухое», водитель лишился контроля над машиной, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина был пьян и лишен водительских прав. Его 5-летняя дочь не была пристегнута ремнём безопасности. Девочка скончалась на месте.