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Погубивший 5-летнюю дочь мужчина осужден в Первоуральске

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Мужчина, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП, где погибла его 5-летняя дочь. Девочка ехала у папы на коленях. Максима Худышкина осудили на 6 лет колонии-поселении сегодня, 17 октября.

Следствие установило, что 3 июля 2021 года Худышкин на протяжении более чем двух часов находился за рулём Fiat Ducato с малолетним ребёнком на коленях. Позднее, на дороге вблизи озера «Глухое», водитель лишился контроля над машиной, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина был пьян и лишен водительских прав. Его 5-летняя дочь не была пристегнута ремнём безопасности. Девочка скончалась на месте.

Действия 39-летнего екатеринбуржца попали под статью п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — смерть человека по неосторожности, которую допустил нарушивший ПДД пьяный водитель. Максим Худышкин признал свою вину, обвинение запросило для него 7 лет тюрьмы, однако суд постановил обвиняемому отбывать заключение в колонии-поселении на протяжении 6 лет. Также у водителя отобрали права на 2,5 лет, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Первоуральск#Смерть#Дети#Авария#Пьяный водитель#Суд
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