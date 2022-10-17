Проект скандального кремниевого завода в Верхней Салде обсудят 19 октября

Жители Верхней Салды не согласны с этим и также не хотят возведения кремниевого завода рядом с городом. По их мнению, такое предприятие даст городу непосильную экологическую нагрузку. В прошлом году горожане собрали 5,5 тысячи подписей против строительства производства. А в начале октября этого года по этому же поводу была создана петиция, которая на сегодняшний день собрала 845 подписей.