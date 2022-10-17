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Проект скандального кремниевого завода в Верхней Салде обсудят 19 октября

Сегодня, 16:38
Фото: TagilCity.ru
19 октября в Верхней Салде пройдет общественное слушание по проекту строительства кремниевого завода в «Титановой долине».

На мероприятии представители ООО «Силариус», которое планирует построить завод, и чиновники из администрации города обсудят предварительный проект оценки воздействия на окружающую среду с салдинцами. Горожане смогут внести замечания и задать интересующие вопросы, касаемые кремниевого производства.

О возможном строительстве кремниевого завода на территории ОЭЗ «Титановая долина» стало известно в прошлом году. ООО «Силариус» является дочерним предприятием  компании «Титан», которое в свою очередь принадлежит омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Изначально он пытался запустить кремниевое производство в Омской области, потом в Златоусте, затем в Новоуральске. Но во всех случаях попытки провалились из-за возмущения местных жителей.

При этом ранее представители «Силариуса» заявляли, что экологический проект завода полностью соответствует нормам. 

Для того, чтобы принять решение о строительстве, мы сделали расчет санитарно-защитной зоны, который показал, что наше предприятие относится к третьему классу опасности. Санитарно-защитная зона — 300 метров. Отчет прошел экспертизу и был утвержден главным санитарным врачом Свердловской области, — рассказала генеральный директор компании «Силарус» Марина Красько.

Жители Верхней Салды не согласны с этим и также не хотят возведения кремниевого завода рядом с городом. По их мнению, такое предприятие даст городу непосильную экологическую нагрузку. В прошлом году горожане собрали 5,5 тысячи подписей против строительства производства. А в начале октября этого года по этому же поводу была создана петиция, которая на сегодняшний день собрала 845 подписей.

Данное производство, одно из детищ Сутягинского, за 12 лет не смогло найти площадки для размещения завода, не доказало экологической безопасности и экономической целесообразности. Мы, салдинцы, не согласны с решением Правительства Свердловской области, руководством «Титановой долины», ООО «Силарус» осесть с подветренной стороны в Верхней Салде, — говорится в петиции.
«Мы хотим защитить наших детей». Почему салдинцы выступают против кремниевого завода?
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Верхняя и Нижняя Салда#Титановая долина#Завод#Михаил Сутягинский#Петиция
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