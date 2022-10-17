Родителям учеников Тагила запретили входить в школы, а клумбы выиграли в конкурсе

Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле. Теперь они должны дожидаться обучающихся за территориями образовательных учреждений. Такая рекомендация была разослана по родительским чатам.
На прошлой неделе воздух в Нижнем Тагиле был относительно чистым, природоохранная прокуратура не нашла нарушений в кемпинге в селе Петрокаменское, а ил с Черноисточинского пруда будут складировать рядом с «Горзеленхозом». Рассказываем о главных экологических события за неделю.
Куда можно уехать из Нижнего Тагила на один день и получить новые впечатления, собрали в подборке TagilCity.ru. Все места располагаются на территории Свердловской области.
Клумбы в парке Историко-технического музея «Дом Черепановых» выиграли в конкурсе оформления городской территории «Фестиваль цветов». Старинную усадьбу окружила четверка лучших цветочных композиций Нижнего Тагила.
Пожилого мужчину с оголенными половыми органами заметили жители Нижнего Тагила у железнодорожного вокзала вечером 14 октября. Полицейские не стали его задерживать.