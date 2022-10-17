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Родителям учеников Тагила запретили входить в школы, а клумбы выиграли в конкурсе

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
Родителям учеников Нижнего Тагила запретили входить на территории школ, а клумбы в парке Историко-технического музея «Дом Черепановых» выиграли в конкурсе.

Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле. Теперь они должны дожидаться обучающихся за территориями образовательных учреждений. Такая рекомендация была разослана по родительским чатам.

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