Родителям учеников Тагила запретили входить в школы, а клумбы выиграли в конкурсе

На прошлой неделе воздух в Нижнем Тагиле был относительно чистым, природоохранная прокуратура не нашла нарушений в кемпинге в селе Петрокаменское, а ил с Черноисточинского пруда будут складировать рядом с «Горзеленхозом». Рассказываем о главных экологических события за неделю.