Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле

Информация о новых правилах встречи обучающихся была разослана в родительские чаты некоторых тагильских школ. В Горно-металлургической школе родителям разрешили ждать детей только за забором. В школе №75/42 через центральные ворота школы разрешили входить только учащимся и сотрудникам учреждения. В школе №100 информация в родительские чаты не поступала, однако пропуск внутрь школы будет осуществляться по паспорту.