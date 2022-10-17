Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле

Сообщается, что новые правила введены для осуществления безопасности образовательной деятельности. В частности, это относится к тем, кто водит детей в кружки Детского дома творчества Тагилстроевского района.
В связи с неспокойной политической обстановкой и участившимися случаями террористической активности двери в течение дня будут закрываться, — говорится в тексте обращения к родителям ребят.
Запуск учащихся будет осуществляться за 10-15 минут до начала занятий.
В Городском дворце молодёжи в разговоре с TagilCity.ru отметили, что новых распоряжений по поводу правил безопасности у них не было: там как и прежде работает пропускная служба, а дожидаться детей можно внутри учреждения.
Информация о новых правилах встречи обучающихся была разослана в родительские чаты некоторых тагильских школ. В Горно-металлургической школе родителям разрешили ждать детей только за забором. В школе №75/42 через центральные ворота школы разрешили входить только учащимся и сотрудникам учреждения. В школе №100 информация в родительские чаты не поступала, однако пропуск внутрь школы будет осуществляться по паспорту.
Ранее в управлении образования Нижнего Тагила сообщали, что в школах города усилили безопасность после теракта в Ижевске.