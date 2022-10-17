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Семейство лосей попало на камеру видеорегистратора в Салде

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Два лося спокойно переходили дорогу и попали на запись камеры видеорегистратора в Салде.

Автор записи пожелал оставить местоположение зверей в тайне, но местные жители рассказали, что видео снято на Басьяновской дороге. Также стало известно, что судьба одного из животных сложилась трагически.

Это Салда, Басьяновская дорога. Этот прошел, а второго Форд сбил. Удачно для Форда — по ногам долбанул. Крышу помял, а лося на помойку увезли, — пишет Юлия Т.-Г.

Местный житель был очень обрадован тем, что успел увидеть и снять на камеру диких животных.

Всегда завидовал тем, кто успевал подобное снять! Тут от радости чуть из машины не выскочил, — пишет анонимный автор в сообществе «САЛДА — ДОСКА ПРАВДЫ».

Ранее в Екатеринбурге заметили и записали на видео кабана.

Очередного кабана заметили в посёлке Калиновский под Екатеринбургом
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#Анна Варнакина#Эксклюзив#Природа#Верхняя и Нижняя Салда#Лось#Камера#Съемка
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