Семейство лосей попало на камеру видеорегистратора в Салде

Автор записи пожелал оставить местоположение зверей в тайне, но местные жители рассказали, что видео снято на Басьяновской дороге. Также стало известно, что судьба одного из животных сложилась трагически.
Это Салда, Басьяновская дорога. Этот прошел, а второго Форд сбил. Удачно для Форда — по ногам долбанул. Крышу помял, а лося на помойку увезли, — пишет Юлия Т.-Г.
Местный житель был очень обрадован тем, что успел увидеть и снять на камеру диких животных.
Всегда завидовал тем, кто успевал подобное снять! Тут от радости чуть из машины не выскочил, — пишет анонимный автор в сообществе «САЛДА — ДОСКА ПРАВДЫ».
Ранее в Екатеринбурге заметили и записали на видео кабана.