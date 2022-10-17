Сероглазый мужчина пропал в Первоуральске

Первоуралец имеет рост в 182 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы с сединой и серые глаза. Близкие вспомнили, что в день исчезновения Вячеслав Семенов мог быть одет в голубые джинсы, тёмную спортивную обувь, серо-голубую куртку. С собой мог нести чёрную сумку.