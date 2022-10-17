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Сероглазый мужчина пропал в Первоуральске

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
Вячеславу Семёнову 47 лет. Он не выходит на связь с родственниками и знакомыми с 16 октября. ОМВД по Первоуральску и волонтёры занимаются поисками сероглазого мужчины.

Первоуралец имеет рост в 182 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы с сединой и серые глаза. Близкие вспомнили, что в день исчезновения Вячеслав Семенов мог быть одет в голубые джинсы, тёмную спортивную обувь, серо-голубую куртку. С собой мог нести чёрную сумку.

Жителей Свердловской области призывают сообщить о местонахождении и судьбе мужчины по номерам +7 (343) 927-04-03 (ОМВД по городу Первоуральску) или +7 (962) 316-55-42 (координатор поисков Игорь).

Также волонтёры ПСО «Прорыв» просят оказания помощи в топливе, необходимом для розыскных мероприятий.

Фото: ДПСО "Прорыв"
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