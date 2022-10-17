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Тело погибшего мобилизованного доставили в Каменск-Уральский

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
В Каменск-Уральский доставили тело 40-летнего мобилизованного Артема Небаева, который погиб во время спецоперации на Украине.

Известно, что мобилизовали мужчину 28 сентября, пишет Е1 ссылаясь на слова родных погибшего. Они рассказали, что Артема призвали, так как у него был опыт участия в первой чеченской кампании.

Родственница погибшего Ирина рассказала, что ей позвонили из военкомата и сообщили о смерти Артема. Ни о каких подробностях родственникам не рассказали.

Похороны мужчины состоятся 18 октября на аллее Славы. Администрация помогает родственникам с организацией похорон.

Артема Небаева похоронят рядом с другими погибшими участниками спецоперации. Прощание состоится в центре Каменска-Уральского.

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