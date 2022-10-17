Тело погибшего мобилизованного доставили в Каменск-Уральский

Известно, что мобилизовали мужчину 28 сентября, пишет Е1 ссылаясь на слова родных погибшего. Они рассказали, что Артема призвали, так как у него был опыт участия в первой чеченской кампании.
Родственница погибшего Ирина рассказала, что ей позвонили из военкомата и сообщили о смерти Артема. Ни о каких подробностях родственникам не рассказали.
Похороны мужчины состоятся 18 октября на аллее Славы. Администрация помогает родственникам с организацией похорон.
Артема Небаева похоронят рядом с другими погибшими участниками спецоперации. Прощание состоится в центре Каменска-Уральского.