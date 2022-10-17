У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»

Директором двух стадионов в Невьянске работала Светлана, и опять поворот в судьбе. В 2016 году спортсменка неожиданно для себя стала предпринимателем. Магазин товаров для рукоделия был создан на одном дыхании. «Бусинка» сразу стала модной в Невьянске. Мечты и задумки мастериц из других городов тоже сбываются в «Бусинке».