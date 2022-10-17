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У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Легче пересчитать все бусины, стразы или пайетки в модном невьянском магазине рукоделия, чем медали Светланы Ушаковой, мастера спорта с нарушением опорно-двигательного аппарата. Магазин «Бусинка» Светлане принадлежит.

96 километров составляет дистанция Верхняя Пышма — Невьянск марафона для инвалидов-колясочников и лиц с ПОДА. Светлана Ушакова преодолела это расстояние за один день:

Я единственная участвовала на велосипеде КАМА. Спортивного велосипеда у меня никогда не было. Это был еще самый короткий марафон в 1996 году. Длинные дистанции были до Ирбита, Ачита, Перми, Верхотурья и Тюмени. Мы проезжали их за 4-5 дней, останавливаясь на ночлег.

Мастер спорта Светлана Ушакова в школе была освобождена от физкультуры с инвалидностью 3-й группы. Ни о каком спорте не мечтала и россыпь наград не предвидела.

В невьянский Дом спорта девушка пришла из чувства солидарности в 1993 году. В группе для людей с ограниченными возможностями здоровья занимались подруги. Компания была дружная, тренировки 3 раза в неделю: настольный теннис, дартс, гонки на колясках.

Уральская команда поехала на соревнования по легкой атлетике на область. Светлана Ушакова сразу стала чемпионкой по метанию копья и завоевала в настольном теннисе для лиц с ПОДА первое серебро.

Это единственная серебряная медаль. Дальнейшие медали по области были только золотыми, — улыбается Светлана. — Я вошла в состав сборной Свердловской области по настольному теннису. С Чемпионатов России я привозила медали и получила звание КМС.

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова в 1994 году награждала невьянскую спортсменку лично. Светлана Ушакова в Адлере на Всероссийском спортивном фестивале завоевала золото за отжимание от скамьи и серебро в настольном теннисе. Впечатления были незабываемыми.

Волан и ракетка попали в руки Светланы Ушаковой в 2000 году. Выиграв всех в Свердловской области, спортсменка направилась на Чемпионат России для лиц с ПОДА по бадминтону и с тех пор собирает по три медали ежегодно:

Я участвую в трех категориях: одиночная, парная (женщина-женщина) и микст (мужчина — женщина). Я единственная представительница Свердловской области в бадминтоне. В 2018 году мне присвоено звание мастер спорта. Это высшая награда для меня.

Сердце девушки, способной метнуть копье дальше всех в области, покорил достойнейший мужчина. Военный, пограничник со стажем службы 12 лет, чемпион области по гонкам на инвалидных колясках и настольному теннису.

Сергей добрый, внимательный, отзывчивый и вообще самый лучший! В этом году мы отметим 24 года совместной жизни. Домашние дела мы делаем вместе, он мой первый помощник на кухне и мой вдохновитель. Моя поддержка и опора, — светятся глаза Светланы.

Директором двух стадионов в Невьянске работала Светлана, и опять поворот в судьбе. В 2016 году спортсменка неожиданно для себя стала предпринимателем. Магазин товаров для рукоделия был создан на одном дыхании. «Бусинка» сразу стала модной в Невьянске. Мечты и задумки мастериц из других городов тоже сбываются в «Бусинке».

Очень хорошая пряжа! Обязательно заеду! Спасибо, Светлана! — пишут комментарии покупательницы.

Вопрос «Есть ли у Вас трудности?» от федерального проекта #безграничные_возможности2022 вызывает у героини Светланы Ушаковой замешательство. У Светланы все налажено. Дома гармония. С налоговыми отчетами полный порядок. Помощницы-рукодельницы в магазине ответственные, умелые. В спортивных планах — Чемпионаты области и Чемпионаты России.

У меня есть секрет. Если я что-то задумала или пообещала, я должна это сделать. По знаку зодиака я Козерог, а это сила воли плюс характер. Время не стоит на месте, всего так много. Я просто хочу жить дальше.
#Анна Варнакина#Спорт##безграничные_возможности2022#Невьянск#Спортсмены#Инвалид#Предприниматель
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