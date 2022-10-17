В Екатеринбурге толпа приезжих закидала эвакуатор камнями

Звонок о заказе на эвакуацию с промзоны на ул. Труда, поступил в компанию в 22.00. Заказ подозрений не вызвал.Об этом сообщает Е1.
Это был обычный вызов, он не вызвал никаких подозрений, — говорит сотрудник фирмы.
На месте вызова эвакуатор ждала группа агрессивно настроенных мужчин. Автомобиль окружили и попытались вытащить водителя из кабины. По словам хозяина компании, машину стали закидывать булыжниками и бутылками. Все нападавшие – приезжие из стран СНГ.
Водителю удалось уехать. Во время движения эвакуатор зацепил автомобиль одного из нападавших. С транспортной компании требуют деньги за ремонт.
Ранее сообщалось, что под мостом в поселке Рудный под Екатеринбургом утонул автомобиль каршеринга.