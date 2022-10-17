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В Екатеринбурге толпа приезжих закидала эвакуатор камнями

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге эвакуатор пострадал от злоумышленников. На промзоне, в районе Сортировки, автомобиль окружила группа мужчин и пыталась вытащить водителя из машины. Автомобиль закидали булыжниками и бутылками.

Звонок о заказе на эвакуацию с промзоны на ул. Труда, поступил в компанию в 22.00. Заказ подозрений не вызвал.Об этом сообщает Е1.

Это был обычный вызов, он не вызвал никаких подозрений, — говорит сотрудник фирмы. 

На месте вызова эвакуатор ждала группа агрессивно настроенных мужчин. Автомобиль окружили и попытались вытащить водителя из кабины. По словам хозяина компании, машину стали закидывать булыжниками и бутылками. Все нападавшие – приезжие из стран СНГ.

Водителю удалось уехать. Во время движения эвакуатор зацепил автомобиль одного из нападавших. С транспортной компании требуют деньги за ремонт.

Ранее сообщалось, что под мостом в поселке Рудный под Екатеринбургом утонул автомобиль каршеринга.

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