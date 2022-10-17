TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Каменск-Уральском обнаружены два шлакоотвала и свалка

Сегодня, 11:30
Свердловская природоохранная прокуратура обязала администрацию Каменск-Уральского включить два шлакоотвала и свалку в госреестр для последующей ликвидации.

Сотрудники Свердловской природоохранной прокуратуры обнаружили три объекта, опасных для экологии, на территории Каменск-Уральского. Два шлакоотвала и свалка промотходов «Прометей» были обследованы с привлечением специалиста Росприроднадзора. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре области.

Общий объем размещенных отходов составляет более 340 тысяч тонн, - говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам выявленных нарушений, правоохранители подали иск в суд. Прокуратура требовала включить шлакоотвалы и свалку в госреестр на ликвидацию. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определены места расположения экодомов для приема вторсырья.

Снижение выбросов и незаконные свалки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем ТагилеРСХН заявил о проблемах со свалками в Свердловской областиПроблему свалки автомобильных покрышек объяснили власти Каменска-Уральского
#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Свалки#Нацпроект «Экология»#Природоохранная прокуратура
Подпишитесь
Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Сегодня, 11:44
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:12
Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей
14 октября, 17:18
У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»
Сегодня, 13:52
В Екатеринбурге соседка выстрелила женщине в лицо из-за конфликта домашних питомцев
15 октября, 15:57