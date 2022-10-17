В Каменск-Уральском обнаружены два шлакоотвала и свалка

Сотрудники Свердловской природоохранной прокуратуры обнаружили три объекта, опасных для экологии, на территории Каменск-Уральского. Два шлакоотвала и свалка промотходов «Прометей» были обследованы с привлечением специалиста Росприроднадзора. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре области.