В Каменск-Уральском вынесли приговор полицейским, выбивавшим показания из подростков

Правонарушение произошло в 2018 году. Полицейские решили выбить показания из 15-летней девушки и 17-летнего парня. Подростков убеждали, что они виноваты в краже телефона и банковской карты. Осужденный Андреев наносил одному из подростков удары в лицо подушкой, в которой находились металлические прутья. Также полицейские вывезли парня и девушку в лесопарк, где заставляли их рыть себе могилы.