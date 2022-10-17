В Каменск-Уральском вынесли приговор полицейским, выбивавшим показания из подростков

Приговор суда вынесен по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — говорится в карточке дела. Алексей Возчиков получил три года и десять месяцев лишения свободы, Василий Половка, Эмиль Гасанов и Алексей Андреев осуждены на три года лишения свободы условно, с 3-летним испытательным сроком. Мужчинам нельзя будет работать в органах МВД в течение трех лет, сообщает Ура.ру.
Правонарушение произошло в 2018 году. Полицейские решили выбить показания из 15-летней девушки и 17-летнего парня. Подростков убеждали, что они виноваты в краже телефона и банковской карты. Осужденный Андреев наносил одному из подростков удары в лицо подушкой, в которой находились металлические прутья. Также полицейские вывезли парня и девушку в лесопарк, где заставляли их рыть себе могилы.
Ранее сообщалось, что 4,5 года тюрьмы получил экс-полицейский из Асбеста за взятку в 47 тысяч