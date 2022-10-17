В Нижнем Тагиле гулявшего по привокзальной площади голого мужчину отпустила полиция

По словам очевидца, пожилой мужчина ходил со спущенными штанами, несмотря на то, что вокруг было много народу, в том числе и дети. Эксгибициониста остановили сотрудники полиции, поговорили с ним и отпустили, даже не заставив одеться. После этого нарушитель общественного порядка, не надев штаны, пошел в сторону трамвайной остановки.