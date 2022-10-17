В Нижнем Тагиле гулявшего по привокзальной площади голого мужчину отпустила полиция

По словам очевидца, пожилой мужчина ходил со спущенными штанами, несмотря на то, что вокруг было много народу, в том числе и дети. Эксгибициониста остановили сотрудники полиции, поговорили с ним и отпустили, даже не заставив одеться. После этого нарушитель общественного порядка, не надев штаны, пошел в сторону трамвайной остановки.
Вот вам и общественное место, вообще дичь какая-то. Представляю, к нам в город гости приезжают и сразу видят на привокзальной площади шикарную дорогущую стелу и такое, — написал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В комментариях тагильчане отметили, что этого мужчину видели уже не один раз. Они неоднозначно отнеслись к тому, что полицейские отпустили мужчину.
С их стороны было все сделано правильно. Не будут же ему они трусы стоять и натягивать, — пишет Евгений Д.
Но не все согласились с тем, что его надо было отпускать. Некоторые считают, что эксгибициониста надо было задержать и направить в специализированное лечебное заведение.
Понято, что дед больной. Скорее всего у него осеннее обострение, и ему требуется лечение. Полицейские должны были вызвать скорую, но, увы, почему-то только попросили его покинуть площадь. Это, конечно, ненормально, — отмечает Ольга А.
Один тагильчанин написал, что этот мужчина проживает в центре города, и он действительно болен.
Нормальный дядька был, примерно год назад с ним что-то случилось. Он утратил возможность думать и оценивать. У человека нет близких, или они отказались от него, — пояснил Максим Б.
В транспортной полиции редакции TagilCity.ru объяснили, что инцидент действительно произошел, однако повода для задержания нарушителя общественного порядка полицейские не усмотрели.
Нарушение не было зарегистрировано. К мужчине подошли полицейские, чтобы выяснить, почему он находится на площади у вокзала в таком виде. Он пояснил, что у него сломался ремень. После этого сотрудники правоохранительных органов попросили его покинуть территорию, — рассказала журналисту TagilCity.ru врио начальника пресс-службы управления транспорта МВД России по УРФО Ольга Аксенова.