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В Нижнем Тагиле презентовали посвященную колледжу книгу

Сегодня, 08:36
Фото: Международный Демидовский Фонд
Надежда Зайцева презентовала книгу «Старейший светоч культуры на Урале…», которая посвящена горно-металлургическому колледжу имени Е. А. и М. Е. Черепановых в Нижнем Тагиле.

Книга появилась на свет 14 октября 2022 года в Центральной городской библиотеке. Творчество Надежды Зайцевой получило физическую форму благодаря поддержке Международного Демидовского Фонда.

Поздравляем автора Надежду Зайцеву с прошедшей презентацией! — пишут сотрудники Демидовского движения.
Фото: Международный Демидовский Фонд

Ранее уральский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентовали серию путеводителей. В одной из двух изданных книг — «Железный пояс» — представлено 14 маршрутов по Свердловской области, в которых описаны самые экзотические места региона.

Уральский писатель презентует серию путеводителей
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#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#Книга#Библиотека#Центральная городская библиотека
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