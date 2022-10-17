В Нижнем Тагиле презентовали посвященную колледжу книгу

Ранее уральский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева презентовали серию путеводителей. В одной из двух изданных книг — «Железный пояс» — представлено 14 маршрутов по Свердловской области, в которых описаны самые экзотические места региона.