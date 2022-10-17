В Первоуральском суде перенесли заседание по делу о гибели 5-летней девочки

Заседание Первоуральского суда должно было состояться сегодня, 17 октября, в 9 утра. Сработало тревожное оповещение: кто-то сообщил, что территория государственного органа была заминирована.
Все работники государственного учреждения покинули здание. Вместе с ними эвакуировали и участников процесса. На улице оказалось порядка 30 человек. Место предполагаемого минирование оцепили силовики и Росгвардия.
Сам обвиняемый стоял среди всех за пределами помещения. Отвечать на вопросы представителей СМИ он отказался, сообщает Е1.