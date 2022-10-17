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В Первоуральском суде перенесли заседание по делу о гибели 5-летней девочки

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI
Здание суда оказалось «заминировано», из-за чего заседание по делу Максима Худышкина перенеслось. Ранее житель Первоуральска в нетрезвом состоянии устроил ДТП, в результате которого погибла его пятилетняя дочь.

Заседание Первоуральского суда должно было состояться сегодня, 17 октября, в 9 утра. Сработало тревожное оповещение: кто-то сообщил, что территория государственного органа была заминирована.

Все работники государственного учреждения покинули здание. Вместе с ними эвакуировали и участников процесса. На улице оказалось порядка 30 человек. Место предполагаемого минирование оцепили силовики и Росгвардия.

Сам обвиняемый стоял среди всех за пределами помещения. Отвечать на вопросы представителей СМИ он отказался, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Первоуральск#Происшествия#Суд#Минирование#Эвакуация#Полиция
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