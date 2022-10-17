В Свердловской области обнаружили смертельно опасную курятину

Опасную находку в начале октября зафиксировали специалисты регионального Россельхознадзора. В голени цыпленка-бройлера был выявлен микроорганизм, вызывающий тяжелую болезнь у человека. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора..
Исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, выявили в четырех пробах куриных голеней патогенный микроорганизм Listeria mоnоcytоgenes, — сообщили в ведомстве.
Обнаруженный микроорганизм вызывает у людей листериоз. Это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и репродуктивные органы. Болезнь может привести к смерти человека.
Свердловский Россельхознадзор оповестил заказчика исследований о выявлении патогена в курятине. Теперь производителю нужно принять экстренные меры.
Ранее сообщалось, что РСХН заявил о проблемах со свалками в Свердловской области.