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В Свердловской области обнаружили смертельно опасную курятину

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
В Свердловской области обнаружили опасный для человека полуфабрикат из курятины. Проведенная экспертиза зафиксировала наличие в мясе птицы микроорганизма листерия.

Опасную находку в начале октября зафиксировали специалисты регионального Россельхознадзора. В голени цыпленка-бройлера  был выявлен микроорганизм, вызывающий тяжелую болезнь у человека. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора..

Исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, выявили в четырех пробах куриных голеней патогенный микроорганизм Listeria mоnоcytоgenes, — сообщили в ведомстве.

Обнаруженный микроорганизм вызывает у людей листериоз. Это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему и репродуктивные органы. Болезнь может привести к смерти человека.

Свердловский Россельхознадзор оповестил заказчика исследований о выявлении патогена в курятине. Теперь производителю нужно принять экстренные меры.

Ранее сообщалось, что РСХН заявил о проблемах со свалками в Свердловской области.

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#Федор Быстров#Общество#Россельхознадзор#Продукты#Продукты питания#Свердловская область
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