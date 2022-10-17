«Водоканал-НТ» восстановил более 150 «перекопов» на улицах Нижнего Тагила

Работы по восстановлению «перекопов» в Нижнем Тагиле начались с 15 мая и продолжаются до сих пор. За летний период подрядная организация, выигравшая соответствующий тендер, благоустроила порядка 160 участков в разных районах города. В местах раскопок, оставшихся после аварийного или планового ремонта водопроводов и канализации, специалисты уложили асфальт и тротуарную плитку, а также отсыпали землей газоны.