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«Водоканал-НТ» восстановил более 150 «перекопов» на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 12:29
Фото: пресс-служба "Водоканал-НТ"
Благоустройство улиц Нижнего Тагила после ремонтных работ выполнила организация «Водоканал-НТ» в летний период. Всего рабочие восстановили около 160 «перекопов» в разных районах города.

Работы по восстановлению «перекопов» в Нижнем Тагиле начались с 15 мая и продолжаются до сих пор. За летний период подрядная организация, выигравшая соответствующий тендер, благоустроила порядка 160 участков в разных районах города. В местах раскопок, оставшихся после аварийного или планового ремонта водопроводов и канализации, специалисты уложили асфальт и тротуарную плитку, а также отсыпали землей газоны.

Больше всего «перекопов» устранено в Тагилстроевском районе — там подрядчик сдал 59 объектов. Так, на улице Землячки рабочие заасфальтировали участок двора и восстановили газон.

Улица Землячки Улица Землячки
Улица МеталлурговУлица Металлургов
Улица ЗемлячкиУлица Землячки
Улица ПоповаУлица Попова
Улица БалакинскаяУлица Балакинская
Улица ЗемлячкиУлица Землячки
Лебяжинская улицаЛебяжинская улица
Улица Металлургов Улица Металлургов
Улица ЗерноваяУлица Зерновая
Октябрьский проспектОктябрьский проспект
Улица Землячки
Фото: пресс-служба "Водоканал-НТ"

Еще 55 участков восстановлено в Ленинском районе. Благоустроены тротуары на проспекте Мира, улице Космонавтов, Выйской и в других местах проведения ремонтных работ. 

Улица ФрунзеУлица Фрунзе
Улица Космонавтов Улица Космонавтов
Липовый трактЛиповый тракт
Улица КраснознаменнаяУлица Краснознаменная
Проспект МираПроспект Мира
Тагильская улицаТагильская улица
Улица Фрунзе
Фото: пресс-служба "Водоканал-НТ"

В Дзержинском районе устранили 44 перекопа. Рабочие заасфальтировали тротуары в районе Ленинградского проспекта, восстановили газон на улице Юности, 2А.

Ленинградский проспектЛенинградский проспект
Ленинградский проспектЛенинградский проспект
Улица ЮностиУлица Юности
Улица Максарева Улица Максарева
Проспект ВагоностроителейПроспект Вагоностроителей
Ленинградский проспектЛенинградский проспект
Ленинградский проспект
Фото: пресс-служба "Водоканал-НТ"

Работы на пяти участках, по словам представителей ресурсоснабжающей организации, продолжаются.

Ранее «Водоканал-НТ» провел лишь частичное восстановление — отсыпал «перекопы» щебнем. Временные меры предприняли, так как аварийные и плановые работы проходили в осенне-зимний период.

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#Ульяна Савина#Общество#Нижний Тагил#Перекопы#Благоустройство#Восстановление#Ремонт#Водоканал-НТ
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