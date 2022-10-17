«Водоканал-НТ» восстановил более 150 «перекопов» на улицах Нижнего Тагила

Работы по восстановлению «перекопов» в Нижнем Тагиле начались с 15 мая и продолжаются до сих пор. За летний период подрядная организация, выигравшая соответствующий тендер, благоустроила порядка 160 участков в разных районах города. В местах раскопок, оставшихся после аварийного или планового ремонта водопроводов и канализации, специалисты уложили асфальт и тротуарную плитку, а также отсыпали землей газоны.
Больше всего «перекопов» устранено в Тагилстроевском районе — там подрядчик сдал 59 объектов. Так, на улице Землячки рабочие заасфальтировали участок двора и восстановили газон.
Еще 55 участков восстановлено в Ленинском районе. Благоустроены тротуары на проспекте Мира, улице Космонавтов, Выйской и в других местах проведения ремонтных работ.
В Дзержинском районе устранили 44 перекопа. Рабочие заасфальтировали тротуары в районе Ленинградского проспекта, восстановили газон на улице Юности, 2А.
Работы на пяти участках, по словам представителей ресурсоснабжающей организации, продолжаются.
Ранее «Водоканал-НТ» провел лишь частичное восстановление — отсыпал «перекопы» щебнем. Временные меры предприняли, так как аварийные и плановые работы проходили в осенне-зимний период.