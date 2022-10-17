Володин: Запрет пропаганды ЛГБТ будет не ограничивать, а защищать права россиян

Об этом сообщает »Дума ТВ».
По словам Володина, сейчас речь идет о законодательных инициативах, которые предназначены для защиты прав россиян. Как пишет atas.info, государство не ставит цели ограничить граждан в правах, а намеревается защитить их от пропаганды. Ранее стало известно, что сейчас вдвое больше россиян жалуются на навязываемые им нетрадиционные ценности, а если такая пропаганда наносит вред, правительство должно принять меры, чтобы от нее защититься.
Председатель Госдумы считает, что парламенту необходимо обеспечить каждому гражданину России возможность создать семью, обзавестись потомством и заниматься его воспитанием. Володин отметил, что политика государств, которые продвигают нетрадиционные ценности, способствует «разрушению нормального мира».
«Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушают нормальный мир, наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией», — заявил политик.
Ранее Вячеслав Володин сообщил о результатах опросов ВЦИОМ, которые показывают, что за последние 10 лет количество граждан России, придерживающихся мнения, что пропаганда ЛГБТ действует в нашей стране, увеличилось в два раза.
Также стоит напомнить, что летом этого года депутаты от партий КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР направили на рассмотрение в палату парламента инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Так, в рамках нового законопроекта планируется ввести запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на кинокартины, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.