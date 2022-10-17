Володин: Запрет пропаганды ЛГБТ будет не ограничивать, а защищать права россиян

По словам Володина, сейчас речь идет о законодательных инициативах, которые предназначены для защиты прав россиян. Как пишет atas.info, государство не ставит цели ограничить граждан в правах, а намеревается защитить их от пропаганды. Ранее стало известно, что сейчас вдвое больше россиян жалуются на навязываемые им нетрадиционные ценности, а если такая пропаганда наносит вред, правительство должно принять меры, чтобы от нее защититься.