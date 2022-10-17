Жители домов в Косулино пожаловались на терроризирующую район соседку

По их словам, жители нескольких домов не могут спокойно находиться в собственном дворе. Некоторые из них выходят на прогулку, взяв с собой на всякий случай электрошокер. Об этом сообщает «4 канал».
По словам жителей, иногда соседей приходится растаскивать. Жители Косулино утверждают, что женщина по имени Елена уже два года вступает в различные конфликты со всеми, кто попадается ей на глаза.
Например, пожилая жительница Косулино рассказала, что сидела на скамейке с подругами, как вдруг к ним подошла Елена и ударила одну их пенсионерок бутылкой по голове.
Бутылка лопнула, и я оказалась облитая пивом с ног до головы, - рассказала пострадавшая.
Соседи утверждают, что никаких оснований для конфликтов нет. Елена создает их буквально из ничего. Зачастую женщина выходит во двор пьяной, говорят соседи. Чтобы защищаться они берут с собой разные средства защиты, например электрошокер.
Сама женщина утверждает, что это она жертва и ее якобы затравили соседи. А в срок она вступает с тем, кто как-либо обидел ее детей. Известно, что соседи обратились в полицию, заявление зарегистрировано.