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Жители домов в Косулино пожаловались на терроризирующую район соседку

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
В Косулино местные жители жалуются на частые конфликты. Они сообщают о соседке, которая держит в страхе весь район.

По их словам, жители нескольких домов не могут спокойно находиться в собственном дворе. Некоторые из них выходят на прогулку, взяв с собой на всякий случай электрошокер. Об этом сообщает «4 канал».

По словам жителей, иногда соседей приходится растаскивать. Жители Косулино утверждают, что женщина по имени Елена уже два года вступает в различные конфликты со всеми, кто попадается ей на глаза.

Например, пожилая жительница Косулино рассказала, что сидела на скамейке с подругами, как вдруг к ним подошла Елена и ударила одну их пенсионерок бутылкой по голове.

Бутылка лопнула, и я оказалась облитая пивом с ног до головы, - рассказала пострадавшая.

Соседи утверждают, что никаких оснований для конфликтов нет. Елена создает их буквально из ничего. Зачастую женщина выходит во двор пьяной, говорят соседи. Чтобы защищаться они берут с собой разные средства защиты, например электрошокер.

Сама женщина утверждает, что это она жертва и ее якобы затравили соседи. А в срок она вступает с тем, кто как-либо обидел ее детей. Известно, что соседи обратились в полицию, заявление зарегистрировано.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Соседи#Конфликт#Страх#Самооборона
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