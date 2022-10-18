TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детей из Нижнего Тагила научат создавать комиксы

Сегодня, 07:50
Фото: Библиотека №2
В библиотеке №2 Нижнего Тагила открылась площадка «Студия рисованных историй». В ее рамках все желающие познакомились с мастером-комиксистом Снежаной Рябиной. 20 октября их научат создавать собственный комикс.

Мероприятие начнется в 17.00. Приглашаются все желающие начинающие художники-комиксисты. Здесь состоится мастер-класс.

На прошлой встрече ребят ждала лекция об истории рисованных историй: их зарождении и развитии комикс-индустрии в разных странах, феномене популярности манги, а также о мире российских комиксов. Об этом сообщает библиотека №2.

По окончании встречи художники рассмотрели работы Снежаны и задали ей вопросы. Также все желающие могли ознакомиться с новинками на книжных полках читальни.

Читайте также:
Дошкольники Нижнего Тагила послушали лекцию о традициях УралаЕкатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку
#Общество#Нижний Тагил#Библиотека#Комиксы#Мастер-класс#Елена Озерова
Подпишитесь
Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле
Вчера, 11:44
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:12
Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей
14 октября, 17:18
У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»
Вчера, 13:52
В Екатеринбурге соседка выстрелила женщине в лицо из-за конфликта домашних питомцев
15 октября, 15:57