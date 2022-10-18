Детей из Нижнего Тагила научат создавать комиксы

Мероприятие начнется в 17.00. Приглашаются все желающие начинающие художники-комиксисты. Здесь состоится мастер-класс.



На прошлой встрече ребят ждала лекция об истории рисованных историй: их зарождении и развитии комикс-индустрии в разных странах, феномене популярности манги, а также о мире российских комиксов. Об этом сообщает библиотека №2.



По окончании встречи художники рассмотрели работы Снежаны и задали ей вопросы. Также все желающие могли ознакомиться с новинками на книжных полках читальни.