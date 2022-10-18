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Ефрейтор из Нижнего Тагила погиб на СВО в Украине

Сегодня, 04:42
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
24-летний ефрейтор Сергей Сетдаров из Нижнего Тагила погиб в ходе выполнения боевых задач в специальной военной операции на Украине. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества.

Мужество, отвага и самоотверженность тагильчанина были отмечены государственной наградой. Об этом, а также о гибели бойца, рассказали родственники погибшего сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Со слов семьи, Сергей был «опорой и надеждой» для близких, а также миролюбивым и уравновешенным человеком. Погибший был готов прийти на помощь в любой ситуации.

Прощание с военным пройдёт 18 октября в ритуальном доме «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в 12:30. Для желающих присутствовать на прощании организуют автобус, который соберет неравнодушных жителей Нижнего Тагила около профкома УВЗ с 11:00 до 11:30.

Ранее на СВО скончался тагильчанин Максим Ромашин. Он погиб в бою под Бериславом.

25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Операция на Украине#Происшествия#Военные#Смерть#Специальная военная операция
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