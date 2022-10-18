Ефрейтор из Нижнего Тагила погиб на СВО в Украине

Мужество, отвага и самоотверженность тагильчанина были отмечены государственной наградой. Об этом, а также о гибели бойца, рассказали родственники погибшего сообществу «Инцидент Нижний Тагил».
Со слов семьи, Сергей был «опорой и надеждой» для близких, а также миролюбивым и уравновешенным человеком. Погибший был готов прийти на помощь в любой ситуации.
Прощание с военным пройдёт 18 октября в ритуальном доме «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в 12:30. Для желающих присутствовать на прощании организуют автобус, который соберет неравнодушных жителей Нижнего Тагила около профкома УВЗ с 11:00 до 11:30.
Ранее на СВО скончался тагильчанин Максим Ромашин. Он погиб в бою под Бериславом.