Евгений Куйвашев назначил заместителей губернатора и министров Свердловской области

С 2016 по 2021 годы он был главой Каменск-Уральского городского округа. После стал работать в правительстве региона.



Вице-губернатором Свердловской области назначили Олега Чемезова. Ранее он работал руководителем в крупных бизнес-структурах, исполнительных органах государственной власти в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. Позже стал работать в правительстве Свердловской области.



Валерий Чайников занял должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Членами правительства были назначены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.