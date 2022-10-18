Евгений Куйвашев назначил заместителей губернатора и министров Свердловской области

Первым заместителем губернатора стал Алексей Шмыков. Его кандидатуру ранее единогласно одобрили депутаты Заксобрания Свердловской области.
Ранее Алексей Шмыков работал руководителем на предприятиях Ижевска и Каменска-Уральского, являлся первым заместителем главы администрации Каменска-Уральского, а позднее - первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.
С 2016 по 2021 годы он был главой Каменск-Уральского городского округа. После стал работать в правительстве региона.
Вице-губернатором Свердловской области назначили Олега Чемезова. Ранее он работал руководителем в крупных бизнес-структурах, исполнительных органах государственной власти в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. Позже стал работать в правительстве Свердловской области.
Валерий Чайников занял должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Членами правительства были назначены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.
Также Куйвашев назначил ряд министров в правительство региона.
Напомним, правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября – сразу после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора.