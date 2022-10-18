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Евгений Куйвашев назначил заместителей губернатора и министров Свердловской области

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил себе заместителей, а также министров правительства региона. Указы глава подписал 18 октября.

Первым заместителем губернатора стал Алексей Шмыков. Его кандидатуру ранее единогласно одобрили депутаты Заксобрания Свердловской области.

Ранее Алексей Шмыков работал руководителем на предприятиях Ижевска и Каменска-Уральского, являлся первым заместителем главы администрации Каменска-Уральского, а позднее - первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

С 2016 по 2021 годы он был главой Каменск-Уральского городского округа. После стал работать в правительстве региона.

Вице-губернатором Свердловской области назначили Олега Чемезова. Ранее он работал руководителем в крупных бизнес-структурах, исполнительных органах государственной власти в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. Позже стал работать в правительстве Свердловской области.

Валерий Чайников занял должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Членами правительства были назначены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Также Куйвашев назначил ряд министров в правительство региона.

  • Андрей Злоказов занял пост министра социальной политики Свердловской области.
  • Александр Кудрявцев был назначен на должность министра общественной безопасности Свердловской области.
  • Михаил Пономарьков стал министром цифрового развития и связи региона.
  • Николай Смирнов возглавил Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.
  • Василий Старков стал министром транспорта и дорожного хозяйства региона.
  • Светлана Учайкина возглавила Министерство культуры региона.
  • Вячеслав Ярин занял пост министра международных и внешнеэкономических связей региона.

Напомним, правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября – сразу после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Правительство#Назначения#Заместители губернатора#Губернатор#Указ#Евгений Куйвашев
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