Гендиректором против собственной воли стал житель Екатеринбурга

Произошло все 11 августа. Об этом пострадавший по имени Андрей рассказал изданию Е1. По его словам, неизвестный ему человек в Москве пришел в банк с поддельным паспортом и провернул данную операцию. Андрей возмутился, что незаконное действо далось мошеннику так легко.
Сейчас пострадавший собирается менять паспорт. В банке ему сообщили, что счет закрыли. Он пытается добиться расследования, но правоохранители отказались возбуждать дело.
Фирма, гендиректором поневоле которой стал Андрей, была создана 11 августа. Ее уставной капитал составлял 100 тысяч рублей, в ее профиле указаны производство кровельных работ, монтаж отопительных систем и ряд некоторые другие виды работ.
К настоящему моменту в базу данных внесены сведения о недостоверности информации. Андрей отметил, что в налоговой ему сказали, что компания будет существовать еще девять месяцев, а потом закроется.