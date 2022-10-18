Гендиректором против собственной воли стал житель Екатеринбурга

Произошло все 11 августа. Об этом пострадавший по имени Андрей рассказал изданию Е1. По его словам, неизвестный ему человек в Москве пришел в банк с поддельным паспортом и провернул данную операцию. Андрей возмутился, что незаконное действо далось мошеннику так легко.