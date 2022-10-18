ГИБДД предупреждает: на Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

На этой неделе в Свердловской области метеорологи прогнозируют заморозки и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Госавтоинспекция области напоминает водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах. Зимние шины помогают предупредить ДТП на скользкой и заснеженной дороге.
Не откладывайте процесс замены шин, своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности своих близких, а также других участников дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД
По статистике на период выпадения первых осадков, наступления заморозков приходится большое количество мелких ДТП и пробки в городах региона. В ГИБДД Свердловской области советуют начинающим водителям перенести поездки на более благоприятное время.