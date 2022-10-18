ГИБДД предупреждает: на Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

В ГИБДД Свердловской области напомнили автолюбителям о «дне жестянщика». Первые морозы и осадки в регионе провоцируют мелкие ДТП и пробки в городах. Синоптики прогнозируют до конца недели заморозки до -3 градусов в вечернее и ночное время.