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ГИБДД предупреждает: на Свердловскую область надвигается мокрый снег и гололед

Сегодня, 11:08
В ГИБДД Свердловской области напомнили автолюбителям о «дне жестянщика». Первые морозы и осадки в регионе провоцируют мелкие ДТП и пробки в городах. Синоптики прогнозируют до конца недели заморозки до -3 градусов в вечернее и ночное время.

На этой неделе в Свердловской области метеорологи прогнозируют заморозки и выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Госавтоинспекция области напоминает водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах. Зимние шины помогают предупредить ДТП на скользкой и заснеженной дороге.

Не откладывайте процесс замены шин, своевременно побеспокойтесь о своей безопасности и безопасности своих близких, а также других участников дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД

По статистике на период выпадения первых осадков, наступления заморозков приходится большое количество мелких ДТП и пробки в городах региона. В ГИБДД Свердловской области советуют начинающим водителям перенести поездки на более благоприятное время.

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#ДТП#Федор Быстров
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