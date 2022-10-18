Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила выявили почти сотню нарушений в минувшие выходные

Особенно строгий контроль со стороны инспекторов дорожного движения был в отношении соблюдения трезвости водителями на дорогах.
Помимо привычных «стоп-контролей» направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, рейды прошли и с применением формы «скрытого патрулирования, - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Нижнего Тагила.
Всего за время проведения рейдов сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 93 нарушения ПДД. Пять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Два нарушителя управляли машиной, не имея прав. Восемь водителей совершили выезд на полосу встречного движения. Один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В ГИБДД «Нижнетагильское» напоминают автолюбителям о неукоснительном соблюдении ПДД Российской Федерации. Инспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных грубых фактах нарушений на дорогах.