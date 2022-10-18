Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила выявили почти сотню нарушений в минувшие выходные

Всего за время проведения рейдов сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 93 нарушения ПДД. Пять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Два нарушителя управляли машиной, не имея прав. Восемь водителей совершили выезд на полосу встречного движения. Один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.