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Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила выявили почти сотню нарушений в минувшие выходные

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пять нетрезвых водителей задержаны на дорогах в минувшие выходные

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила провели рейды на территории города. С 14 по 16 октября 2022 года выявлено 93 нарушения правил дорожного движения.

Особенно строгий контроль со стороны инспекторов дорожного движения был в отношении соблюдения трезвости водителями на дорогах. 

Помимо привычных «стоп-контролей» направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, рейды прошли и с применением формы «скрытого патрулирования, - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Нижнего Тагила.

Всего за время проведения рейдов сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 93 нарушения ПДД. Пять водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Два нарушителя управляли машиной, не имея прав. Восемь водителей совершили выезд на полосу встречного движения. Один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В ГИБДД «Нижнетагильское» напоминают автолюбителям о неукоснительном соблюдении ПДД Российской Федерации. Инспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД о всех известных грубых фактах нарушений на дорогах.

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#Федор Быстров#Общество#Нарушение ПДД#ГИБДД#Пьяный водитель
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