TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ИРИ определил победителей конкурса национального контента

Сегодня, 16:57
Фото: ири
В Институте развития интернета (АНО «ИРИ») рассмотрены заявки, поданные на конкурс на создание национального контента в цифровой среде. По результатам отбора финансовую поддержку получат 177 проектов.

Как отметили в ИРИ, были представлены самые разные жанры и форматы: художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры со сроком выхода в 2023–2024 гг. С полным списком можно ознакомиться на сайте ИРИ. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

 

В категории «Аудиовизуальный контент» поддержку получат 72 победителя, в блогосфере — 41 проект. Кроме того, эксперты ИРИ решили оказать поддержку мультиформатным проектам (44 победителя) и спецпроектам в СМИ (6 победителей).

 

Отметим, что поддержку ИРИ получили четыре проекта медиахолдинга 1MI: «ЗаГлавное2022» (о диалоге поколений), «Люди А» (о подвигах отряда «Альфа»), «Жизнь с нуля» (о новых городах) и «Код к здоровью» (об уникальных операциях).

В категории «Игры и ПО» поддержку пообещали 14 проектам.

 

«Мы рады видеть много достойных проектов в рамках отбора — как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных регионов страны. На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу. Молодые команды, которые получили нашу поддержку ранее, сделали успешный проект и пришли с новым сезоном, — это важные результаты в том числе нашей работы, поддержки молодых талантливых людей», — отметил директор ИРИ Алексей Гореславский.

 

Кроме того, он обратил внимание на то, что в ходе финальной защиты эксперты продюсерского совета оценивали совокупность факторов: актуальность истории, профессионализм и энергию создателей, адекватность бюджета, план продвижения. 

 

В нынешнем году прием заявок проходил с 1 июля по 1 августа. После независимой экспертизы до участия в конкурса были допущены 1095 заявок, а в финал прошел 241 проект из 21 субъекта РФ. Публичное представление проектов проходило перед экспертами продюсерского совета АНО «ИРИ» в очной форме.

#Общество
Подпишитесь
Проект скандального кремниевого завода в Верхней Салде обсудят 19 октября
Вчера, 21:38
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Сегодня, 16:21
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Сегодня, 19:04
В Нижнем Тагиле стартовала акция «Мы - Россия!»
Сегодня, 20:24
В Нижнем Тагиле вандалы побили стекла на новой золотой остановке у Драмтеатра
Сегодня, 18:56
Мобилизованные из Свердловской области будут получать более 195 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 16:59