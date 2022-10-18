ИРИ определил победителей конкурса национального контента

«Мы рады видеть много достойных проектов в рамках отбора — как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных регионов страны. На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу. Молодые команды, которые получили нашу поддержку ранее, сделали успешный проект и пришли с новым сезоном, — это важные результаты в том числе нашей работы, поддержки молодых талантливых людей», — отметил директор ИРИ Алексей Гореславский.