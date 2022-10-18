ИРИ определил победителей конкурса национального контента

Как отметили в ИРИ, были представлены самые разные жанры и форматы: художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры со сроком выхода в 2023–2024 гг. С полным списком можно ознакомиться на сайте ИРИ. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В категории «Аудиовизуальный контент» поддержку получат 72 победителя, в блогосфере — 41 проект. Кроме того, эксперты ИРИ решили оказать поддержку мультиформатным проектам (44 победителя) и спецпроектам в СМИ (6 победителей).
Отметим, что поддержку ИРИ получили четыре проекта медиахолдинга 1MI: «ЗаГлавное2022» (о диалоге поколений), «Люди А» (о подвигах отряда «Альфа»), «Жизнь с нуля» (о новых городах) и «Код к здоровью» (об уникальных операциях).
В категории «Игры и ПО» поддержку пообещали 14 проектам.
«Мы рады видеть много достойных проектов в рамках отбора — как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных регионов страны. На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу. Молодые команды, которые получили нашу поддержку ранее, сделали успешный проект и пришли с новым сезоном, — это важные результаты в том числе нашей работы, поддержки молодых талантливых людей», — отметил директор ИРИ Алексей Гореславский.
Кроме того, он обратил внимание на то, что в ходе финальной защиты эксперты продюсерского совета оценивали совокупность факторов: актуальность истории, профессионализм и энергию создателей, адекватность бюджета, план продвижения.
В нынешнем году прием заявок проходил с 1 июля по 1 августа. После независимой экспертизы до участия в конкурса были допущены 1095 заявок, а в финал прошел 241 проект из 21 субъекта РФ. Публичное представление проектов проходило перед экспертами продюсерского совета АНО «ИРИ» в очной форме.