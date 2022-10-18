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Многодетные отцы Свердловской области получат отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Комитет Госдумы по обороне определил единый подход к вопросу мобилизации многодетных. Освобождение от частичной мобилизации получают отцы трех и более детей.
После 4 октября, когда вышло разъяснение Генштаба, освобождение от мобилизации получали отцы трех и более несовершеннолетних детей. Однако, до 4 октября освобождались только те, у кого четверо и больше детей. Отсюда возникали споры и конфликты, - пояснил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По словам депутата, соответствующее решение может быть принято  на областном уровне, так как входит в полномочия губернаторов.

В ближайшие дни на федеральном уровне будет закреплена законодательная норма отсрочки от мобилизации отцов трех и более несовершеннолетних детей до 16 лет. Закон будет иметь силу на получивших повестку с начала частичной мобилизации 21 сентября.

21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.
 

 

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