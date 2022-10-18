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Родители школьников в Нижнем Тагиле оценили качество питания в столовых

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Родители учеников школ в Нижнем Тагиле оценили питание детей в учебных заведениях. В результате среди опрошенных средняя оценка составила 3,6 балла.

Оценки выставлялись по пятибалльной шкале. Так, вкус и качество блюд 27% оценили на три балла, еще 28% — на четыре. Результаты опроса представил сервис SuperJob.

Многие родители, по данным исследователей, опираются на отзывы детей. Кто-то заявляет, что дети многое не едят, либо утверждают, что предлагаемую школьникам еду «невозможно есть».

В том, что в школьных буфетах кормят на пять баллов уверены 9%. Еще 8% поставили два балла, еще 3% единицу. Еще 15% сообщили, что и ребенок в школе не питается.

По данным специалистов сервиса, матери тревожатся по поводу питания детей больше, чем отцы.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Питание#Столовая#Школьники#Родители#Опрос
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