Родители школьников в Нижнем Тагиле оценили качество питания в столовых

Оценки выставлялись по пятибалльной шкале. Так, вкус и качество блюд 27% оценили на три балла, еще 28% — на четыре. Результаты опроса представил сервис SuperJob.
Многие родители, по данным исследователей, опираются на отзывы детей. Кто-то заявляет, что дети многое не едят, либо утверждают, что предлагаемую школьникам еду «невозможно есть».
В том, что в школьных буфетах кормят на пять баллов уверены 9%. Еще 8% поставили два балла, еще 3% единицу. Еще 15% сообщили, что и ребенок в школе не питается.
По данным специалистов сервиса, матери тревожатся по поводу питания детей больше, чем отцы.