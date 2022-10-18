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Новое название для Универсиады в Екатеринбурге утвердил Владимир Путин

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин утвердил новое название для Универсиады в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Мероприятие будет называться Международный фестиваль университетского спорта. Оно состоится в августе будущего года. В нем поучаствуют команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Для спортивного мероприятия в уральской столице будут задействованы объекты, которые строили к проведению Универсиады. В их числе – Академия волейбола Николая Карполя, ДИВС, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо и другие объекты.

Глава региона Евгений Куйвашев утверждает, что почти все объекты уже достроены. Игры состоятся в период с 19 по 31 августа по 15 видам спорта, среди которых бокс, бадминтон, мини-футбол, а также многие другие.

Среди участников разыграют 189 комплектов медалей. Из Екатеринбурга планируют участвовать обучающиеся 246 вузов из 94 стран.

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