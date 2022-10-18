Новые льготы на подключение к газоснабжению получат жители Нижнего Тагила

Отмечается, что подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно через сайт СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг, а также лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС». В планах властей - до 2028 года построить более 50 километров газопроводов на общую сумму около 70 млн рублей.