Новые льготы на подключение к газоснабжению получат жители Нижнего Тагила

Со следующего года, помимо действующих льгот, для жителей Нижнего Тагила будут предусмотрены дополнительные меры поддержки на подключение к газоснабжению. Это возмещение части убытков на газ при помощи федерального и национального проектов.
Средства израсходуют на проектные работы, приобретение, установку, монтаж оборудования, а также другие виды работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Ранее, за последний месяц, в городе к газу подключили 12 частных домов. Работы проводились в рамках соцпрограммы социальной газификации, которая действует в городе уже на протяжении года.
Также свыше ста заявителям часть затрат на газификацию компенсировали из регионального и местного бюджетов. А технические условия для подачи газа создали еще в 318 домах. В будущем здесь тоже появится газ.
На данный момент в муниципалитете сформирован адресный перечень негазифицированных домов, собраны заявки на первоочередное подключение. На бесплатное подключение заявились 1 766 домовладельцев. 1 197 договоров подписаны со стороны заявителя, - сказал замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Отмечается, что подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно через сайт СОЦГАЗ.РФ, на портале Госуслуг, а также лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС». В планах властей - до 2028 года построить более 50 километров газопроводов на общую сумму около 70 млн рублей.