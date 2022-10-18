Новый трамвай проехал по Вагонке в Нижнем Тагиле

На маршрут новые транспортные средства выйдут до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Но сперва трамваи пройдут ходовые испытания. По словам директора «Тагильского трамвая» Игоря Темнова, на линии в Дзержинском районе новая техника проехала успешно.
Сегодня после сборки и наладки оборудования специалисты предприятия изготовителя вывели трамвай на обкатку. До передачи его в эксплуатацию вагон должен преодолеть 50 километров, - сказал Игорь Темнов.
Одновременно с этим ведется вся необходимая работа с документами. Известно, что все вагоны модели 71-412, купленные для Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Экология», получат соседние бортовые номера. Серия начнется с круглой цифры 400.
Сотрудники «Тагильского трамвая» отметили, что новый вагон станет уже восьмой моделью, действующей на маршрутах электротранспорта в Нижнем Тагиле. Водители, перед тем как сесть за руль новой техники, должны пройти 20-часовую стажировку.
Отмечается, что ряд старых трамваев, после поступления в город новых, будет списан, часть из них планируется переоборудовать под спецвагоны для уборки снега с путей.