Отправляли мобилизованных жителей Нижнего Тагила и ГГО. Мужчин поехали в одну из учебных частей Центрального военного округа. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
В учебной части солдаты получат зимний и летний комплекты военной формы одежды, снаряжение и банковские карточки. Затем они приступят к боевому слаживанию. Отмечается, что все мобилизованные военные выполняют нормативы по стрельбе из оружия, также они метают гранаты.
При этом свою работу продолжают телефоны «горячей линии» для близких людей российских военнослужащих: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.