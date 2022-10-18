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Отправки мобилизованных возобновились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле возобновили отправки мобилизованных. Мужчины отправились на учения 18 октября.

Отправляли мобилизованных жителей Нижнего Тагила и ГГО. Мужчин поехали в одну из учебных частей Центрального военного округа. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

В учебной части солдаты получат зимний и летний комплекты военной формы одежды, снаряжение и банковские карточки. Затем они приступят к боевому слаживанию. Отмечается, что все мобилизованные военные выполняют нормативы по стрельбе из оружия, также они метают гранаты.

При этом свою работу продолжают телефоны «горячей линии» для близких людей российских военнослужащих: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

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