В учебной части солдаты получат зимний и летний комплекты военной формы одежды, снаряжение и банковские карточки. Затем они приступят к боевому слаживанию. Отмечается, что все мобилизованные военные выполняют нормативы по стрельбе из оружия, также они метают гранаты.



При этом свою работу продолжают телефоны «горячей линии» для близких людей российских военнослужащих: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.