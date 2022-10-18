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Паблик фанатов команды Нижнего Тагила включили в список запрещенных сайтов РКН

Сегодня, 17:27
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле, паблик фанов местной команды «Уралец» получил предупреждение от администраторов «Вконтакте». В сообществе болельщиков команды обнаружили незаконные изображения. После удаления картинок, РКН исключил паблик из списка запрещенных.

На днях паблик футбольных фанатов команды Нижнего Тагила сообщил, что был внесен в список запрещенных. Об этом в сообществе узнали после обращения администраторов ВК о незаконных изображениях в группе.

Оказывается, Ленинский районный суд Нижнего Тагила, ещё в 2018 году поместил наше сообщество в "единый реестр страниц сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - говорится в сообщении паблика «Уралец ультрас».

Администраторы группы фанатов удалили восемь запрещенных изображений.

На момент написания новости, адреса паблика «Уралец ультрас» в списке запрещенных в РФ не было. РКН удалил адрес нижнетагильской группы ВК из реестра.

В единый реестр запрещенных ресурсов на территории России, вносят адреса сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Фото: реестр запрещенных ресурсов РКН
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