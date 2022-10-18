Паблик фанатов команды Нижнего Тагила включили в список запрещенных сайтов РКН

На днях паблик футбольных фанатов команды Нижнего Тагила сообщил, что был внесен в список запрещенных. Об этом в сообществе узнали после обращения администраторов ВК о незаконных изображениях в группе.
Оказывается, Ленинский районный суд Нижнего Тагила, ещё в 2018 году поместил наше сообщество в "единый реестр страниц сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - говорится в сообщении паблика «Уралец ультрас».
Администраторы группы фанатов удалили восемь запрещенных изображений.
На момент написания новости, адреса паблика «Уралец ультрас» в списке запрещенных в РФ не было. РКН удалил адрес нижнетагильской группы ВК из реестра.
В единый реестр запрещенных ресурсов на территории России, вносят адреса сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.