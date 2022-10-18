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Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере

18 октября 11:21
Фото: TagilCity.ru
Определен подрядчик, который будет устанавливать первую в городе систему оповещения населения в Комсомольском сквере в Нижнем Тагиле. Работы проведет ООО «Интеллектуальные решения» из Челябинска.

Всего на аукцион заявилось две компании. ООО «Интеллектуальные решения» немного снизило максимальную цену контракта и стало победителем. Договор с МУП «Сигнал-3» будет заключен на три миллиона рублей. Работы должны быть окончены в течение 30 дней.

С помощью системы оповещения жителей Нижнего Тагила будут предупреждать о возможных терактах или катастрофах. Она будет установлена в Комсомольском сквере на улице Огаркова у памятника Демидову. Также новый объект сможет использоваться при проведении различных мероприятий, для информационных сообщений и социальной рекламы.

Это будет первая система оповещения жителей Нижнего Тагила, установленная в городе. Средства на нее выделены из местного бюджета. Затем планируется обустроить такое же оборудование на проспекте Ленина. Где и в каком направлении будет развиваться эта система, определяет администрация города. Наше предприятие будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием, — рассказал журналисту TagilCity.ru главный инженер МБУ «Сигнал-3» Владимир Емельянов.
Фото: TagilCity.ru

ООО «Интеллектуальные решения» зарегистрировано в Челябинске в 2013 году, директором фирмы является Александр Чумак. Компания торгует теле-, радио- и видеоаппаратурой. За время работы организация выступала подрядчиком в шести государственных контрактах, их сумма составила 2,9 миллиона рублей. В основном, ООО поставляло оборудование в школы и лицеи.

О терактах и катастрофах будут предупреждать жителей Тагила в Комсомольском сквере
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Система оповещения#Теракт#Сквер#Огаркова
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