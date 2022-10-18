Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере

Всего на аукцион заявилось две компании. ООО «Интеллектуальные решения» немного снизило максимальную цену контракта и стало победителем. Договор с МУП «Сигнал-3» будет заключен на три миллиона рублей. Работы должны быть окончены в течение 30 дней.
С помощью системы оповещения жителей Нижнего Тагила будут предупреждать о возможных терактах или катастрофах. Она будет установлена в Комсомольском сквере на улице Огаркова у памятника Демидову. Также новый объект сможет использоваться при проведении различных мероприятий, для информационных сообщений и социальной рекламы.
Это будет первая система оповещения жителей Нижнего Тагила, установленная в городе. Средства на нее выделены из местного бюджета. Затем планируется обустроить такое же оборудование на проспекте Ленина. Где и в каком направлении будет развиваться эта система, определяет администрация города. Наше предприятие будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием, — рассказал журналисту TagilCity.ru главный инженер МБУ «Сигнал-3» Владимир Емельянов.
ООО «Интеллектуальные решения» зарегистрировано в Челябинске в 2013 году, директором фирмы является Александр Чумак. Компания торгует теле-, радио- и видеоаппаратурой. За время работы организация выступала подрядчиком в шести государственных контрактах, их сумма составила 2,9 миллиона рублей. В основном, ООО поставляло оборудование в школы и лицеи.