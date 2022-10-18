Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере

С помощью системы оповещения жителей Нижнего Тагила будут предупреждать о возможных терактах или катастрофах. Она будет установлена в Комсомольском сквере на улице Огаркова у памятника Демидову. Также новый объект сможет использоваться при проведении различных мероприятий, для информационных сообщений и социальной рекламы.