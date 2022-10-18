Погибшего на СВО жителя Тагила похоронят 19 октября, а в детсадах прошла эвакуация

На прошлой неделе в детских садах Нижнего Тагила прошла тренировочная эвакуация. Дети и взрослые покинули здание и изучили правила пожарной безопасности.
Прощание с погибшим тагильчанином пройдёт на ГГМ в Нижнем Тагиле. 25-летний Максим Ромашин был артиллеристом, выполнял боевые задачи в СВО на Украине. Похоронят мужчину 19 октября.
Расходы бюджета Нижнего Тагила на городское хозяйство и ЖКХ предлагается увеличить на 620 миллионов рублей. Средства будут направлены на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту.
Модернизацию магистрального водопровода проведут в Нижнем Тагиле на улице Серова (от улицы Новострой до Вязовской). Подрядчик проведет большую часть работ открытым способом, чтобы не прерывать подачу холодной воды на период ремонтных работ.
Определен подрядчик, который будет устанавливать первую в городе систему оповещения населения в Комсомольском сквере в Нижнем Тагиле. Работы проведет ООО «Интеллектуальные решения» из Челябинска.