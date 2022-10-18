Погибшего на СВО жителя Тагила похоронят 19 октября, а в детсадах прошла эвакуация

Расходы бюджета Нижнего Тагила на городское хозяйство и ЖКХ предлагается увеличить на 620 миллионов рублей. Средства будут направлены на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту.