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Погибшего на СВО жителя Тагила похоронят 19 октября, а в детсадах прошла эвакуация

Сегодня, 15:06
Фото: Детский сад № 23 "Детство" Нижний Тагил
Погибшего на СВО жителя Нижнего Тагила похоронят 19 октября, а в детсадах города прошла тренировочная эвакуация. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 октября.

На прошлой неделе в детских садах Нижнего Тагила прошла тренировочная эвакуация. Дети и взрослые покинули здание и изучили правила пожарной безопасности.

Женщина в форме вывела дошкольников из детсада в Нижнем Тагиле
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Прощание с погибшим тагильчанином пройдёт на ГГМ в Нижнем Тагиле. 25-летний Максим Ромашин был артиллеристом, выполнял боевые задачи в СВО на Украине. Похоронят мужчину 19 октября.

Стала известна дата прощания с погибшим на СВО артиллеристом из Нижнего Тагила
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Расходы бюджета Нижнего Тагила на городское хозяйство и ЖКХ предлагается увеличить на 620 миллионов рублей. Средства будут направлены на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту. 

Расходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублей
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Модернизацию магистрального водопровода проведут в Нижнем Тагиле на улице Серова (от улицы Новострой до Вязовской). Подрядчик проведет большую часть работ открытым способом, чтобы не прерывать подачу холодной воды на период ремонтных работ.

Магистральный водопровод заменят на улице Серова в Нижнем Тагиле
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Определен подрядчик, который будет устанавливать первую в городе систему оповещения населения в Комсомольском сквере в Нижнем Тагиле. Работы проведет ООО «Интеллектуальные решения» из Челябинска.

Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
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