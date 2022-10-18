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Похороны погибшего под Херсоном мобилизованного прошли в Каменске-Уральском

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском прошли похороны 40-летнего мобилизованного местного жителя Артема Небаева.

До мобилизации мужчина работал в автосервисе. Его отправили на учения 28 сентября. 17 октября тело Артема доставили на родину, пишет Е1.

Известно, что мужчина обладал боевым опытом, был участником чеченской компании. Ранее родственница погибшего рассказала, что ей позвонили из военкомата и сообщили о гибели военного. Также сотрудники военкомата попросили оповестить об этом всю семью.

Прощание с Артемом Небаевым прошло на аллее Славы в центре Каменска-Уральского. Во время церемонии прощания было озвучено место гибели солдата. Случилось это 8 октября. Мужчина получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Случилось это в Херсонской области около поселка Ищенка.

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