Похороны погибшего под Херсоном мобилизованного прошли в Каменске-Уральском

Прощание с Артемом Небаевым прошло на аллее Славы в центре Каменска-Уральского. Во время церемонии прощания было озвучено место гибели солдата. Случилось это 8 октября. Мужчина получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Случилось это в Херсонской области около поселка Ищенка.